Protezione Civile: allerta gialla il 30 marzo per la Sicilia centro-orientale

PALERMO – La Sicilia continua a fare i conti con il maltempo. Anche per domani, domenica 30 marzo, la Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico nelle province orientali dell’isola, con particolare attenzione a Ragusa, Siracusa, Catania e Messina. Nel resto della regione, invece, il livello di allerta è verde, ma non mancheranno piogge sparse e condizioni meteorologiche instabili.

Previsioni meteo: piogge, temporali e venti forti

Secondo quanto riportato dalla Protezione Civile, la giornata di domani sarà caratterizzata da precipitazioni da sparse a diffuse, che potranno assumere carattere di rovescio o temporale, soprattutto sui settori tirrenici. I fenomeni potrebbero risultare di forte intensità e accompagnati da attività elettrica, grandinate e raffiche di vento intense.

I venti soffieranno da ovest con possibili rinforzi di burrasca, contribuendo a rendere ancora più instabili le condizioni atmosferiche e aumentando il rischio di mareggiate lungo le coste più esposte.

Possibili disagi alla viabilità

Le abbondanti precipitazioni e il forte vento potrebbero causare disagi alla circolazione stradale e ferroviaria, specialmente nelle aree soggette a smottamenti o allagamenti. Anche i collegamenti marittimi con le isole minori potrebbero subire ritardi o cancellazioni a causa delle condizioni avverse del mare.

Le autorità raccomandano particolare attenzione alla guida, evitando spostamenti non strettamente necessari nelle zone più colpite dal maltempo.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

Di fronte all’ondata di maltempo, la Protezione Civile invita i cittadini a seguire alcune precauzioni per garantire la sicurezza personale e ridurre i rischi:

Evitare di sostare in prossimità di fiumi, torrenti o zone soggette ad allagamenti;

Prestare attenzione alla guida, riducendo la velocità e aumentando la distanza di sicurezza tra i veicoli;

Evitare di parcheggiare sotto alberi o strutture pericolanti, che potrebbero cedere sotto la forza del vento;

Restare aggiornati sulle comunicazioni ufficiali e seguire le indicazioni delle autorità locali.

L’invito degli esperti è a monitorare l’evolversi della situazione meteorologica, in particolare per chi risiede nelle aree a maggiore rischio. Il maltempo, infatti, potrebbe persistere anche nei giorni successivi, rendendo necessaria un’ulteriore estensione delle misure di sicurezza