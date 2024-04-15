PROTEZIONE CIVILE: ALLERTA GIALLA PER LA SICILIA CENTRO ORIENTALE

Martedì 16 aprile 2024, l'Isola si prepara a un cambiamento atmosferico significativo, con la pressione iniziata a diminuire e l'arrivo di piogge e temporali in diversi settori.Secondo le previsioni,...

Martedì 16 aprile 2024, l'Isola si prepara a un cambiamento atmosferico significativo, con la pressione iniziata a diminuire e l'arrivo di piogge e temporali in diversi settori.

Secondo le previsioni, durante il corso della giornata ci si attende che gran parte dell'Isola sia interessata da piogge e temporali, con il cielo che rimarrà generalmente coperto per l'intera giornata. Le temperature massime saranno in deciso calo, con valori che non supereranno i 24 gradi, mentre si prevede un aumento dei valori notturni. I venti soffieranno da sud.

La Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta meteo di livello giallo su tutta l'Isola, ad eccezione di Trapani e Agrigento. Tuttavia, non è esclusa la possibilità di rovesci o temporali anche in queste due province, pertanto è consigliabile prestare attenzione e prendere le dovute precauzioni.

ALLERTA DELL'AERONAUTICA MILITARE

Allerta meteo per l’arrivo del ciclone Gori, che determinerà temporali e venti di burrasca: il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato oggi, 15 aprile 2024, alle ore 14, un avviso per “fenomeni intensi“.

Ecco di seguito il testo integrale con tutti i dettagli, SI PREVEDONO:

- PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU FRIULI-VENEZIA GIULIA E VENETO;

- PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SULLA SICILIA;

- PER LE SUCCESSIVE 20 ORE VENTI FORTI DI FOEHN NELLE VALLATE ALPINE E PIANURE ADIACENTI DI PIEMONTE E LOMBARDIA E VENTI FORTI DA NORD-OVEST CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SULLE COSTE E SULL'ARCIPELAGO DELLA TOSCANA;

- PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE VENTI FORTI DI MAESTRALE, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA, SULLA SARDEGNA.

SI PREVEDE, INOLTRE, DAL POMERIGGIO DI DOMANI, MARTEDI' 16 APRILE, E PER LE SUCCESSIVE 12/14 ORE VENTO FORTE DI BORA CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE LUNGO LE COSTE ENELLE AREE ADIACENTI DI FRIULI-VENEZIA GIULIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA, GRANDINATE E LOCALI COLPI DI VENTO.