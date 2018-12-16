PROTEZIONE CIVILE: “ALLERTA METEO IN SICILIA, RISCHIO BURRASCA E ALLAGAMENTI”
In particolare, si legge nell’avviso n.18350, “dalle prime ore di domani + 24-36 ore previste precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale in particolare sui versanti tirrenici con rovesci di forte intensità frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.
Dalla mattinata di domani + 24-36 ore si prevedono venti da forti a burrasca nord-occidentali con raffiche fino a burrasca forte. Possibili mareggiate sulle coste esposte”.