PROTEZIONE CIVILE: DOMANI ALLERTA ARANCIONE IN TUTTA LA REGIONE SICILIA

Dopo quello dell'Aeronautica Militate è stato emesso pochi minuti fa pure il bollettino da parte della Protezione Civile che prevede per la giornata di domani, 10 Novembre 2021 allerta di colore ARANCIONE per tutta la SICILIA.

Si prevedono abbondanti precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Per la giornata di domani, Mercoledì 10 novembre 2021:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

BOLLETTINO DELL'AERONAUTICA MILITARE

E' stato emanato pochi minuti il bollettino dell'Aeronautica Militare per la giornata di domani, 10 Novembre 2021, che prevede fenomeni intensi indicando la possibilità di precipitazioni a carattere di eccezionalità.

Di seguito, il bollettino integrale emesso pochi minuti fa per la giornata del 10 NOVEMBRE 2021:

SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO:

-DAL POMERIGGIO DI OGGI, MARTEDI' 9 NOVEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE SUL SETTORE MERIDIONALE E ORIENTALE DELLA SARDEGNA;

-DALLA TARDA SERA/PRIMA NOTTATA DI OGGI, MARTEDI' 9 NOVEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 48 ORE SULLA SICILIA.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA LOCALI GRANDINATE, FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO. PERSISTE, PER LE PROSSIME 24 ORE, VENTO FORTE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLA LIGURIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE CENTRALE E DI PONENTE.