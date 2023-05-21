PROTEZIONE CIVILE: DOMENICA DI ALLERTA METEO ROSSA A MESSINA E CATANIA. ARANCIONE NEL RESTO DELL'ISOLA
ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE SICILIA
Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana ha diramato un avviso di allerta meteo rossa per la provincia di Messina e nella zona ionica della provincia di Catania relativo alla giornata di domani, domenica 21 maggio. Sarà allerta arancione sul resto della Sicilia.
Dalle ore 16 di oggi fino alle 24 di domani persisteranno venti forti di burrasca, con raffiche fino a burrasca forte per la giornata di domani, sempre da Scirocco.
Mareggiate lungo le coste esposte. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulate localmente anche abbondanti.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità. Frequente attività elettrica con possibili grandinate e forti raffiche di vento.
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 21 Maggio 2023
Ecco di seguito il bollettino:
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 20/05/23 IN CONSIDERAZIONE DELLA PRESENZA TRA LE DUE ISOLE MAGGIORI DELLA TEMPESTA DENOMINATA NINO, NELLA GIORNATA DI OGGI, SABATO 20 MAGGIO 2023, PERSISTONO:
PER LE PROSSIME 36 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU CALABRIA E SICILIA, CON QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE CHE POTRANNO ASSUMERE CARATTERE DI ECCEZIONALITA’ NELLE PROSSIME 12 ORE SULLA CALABRIA E NELLE PROSSIME 36 ORE SULLA SICILIA;
PER LE PROSSIME 30 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA SARDEGNA;
PER LE PROSSIME 24 ORE, PRECIPITAZIONI ABBONDANTI, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO, SUL PIEMONTE;
PER LE PROSSIME 12/18 ORE VENTI FORTI DAI QUADRANTI ORIENTALI CON RAFFICHE FINO A TEMPESTA SU CALABRIA E SICILIA, CON FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
PER LE PROSSIME 6/9 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI ORIENTALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE SU CAMPANIA E BASILICATA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE OCCIDENTALE DI QUEST’ULTIMA, CON FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
PER LE PROSSIME 6/9 ORE, STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU TIRRENO MERIDIONALE SETTORE ORIENTALE E SULLO IONIO MERIDIONALE.
SI PREVEDONO INOLTRE, DALLA TARDA MATTINATA DI DOMANI, DOMENICA 21 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 6/9 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU TOSCANA E LAZIO.
I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA’
ELETTRICA, POSSIBILI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.