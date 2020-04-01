95047

PROTEZIONE CIVILE: "I NUOVI POSITIVI SONO 2.937 (IERI 2.107), I MORTI SONO 727 (IERI 837)

Oltre 13mila morti in Italia nella crisi Coronavirus. Secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 727 persone, per un totale di 13155 decessi dall'inizio de...

01 aprile 2020 18:23
PROTEZIONE CIVILE: "I NUOVI POSITIVI SONO 2.937 (IERI 2.107), I MORTI SONO 727 (IERI 837)
Oltre 13mila morti in Italia nella crisi Coronavirus. Secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 727 persone, per un totale di 13155 decessi dall'inizio dell'emergenza. I guariti, in totale, sono 16847 (+1118). I casi attualmente positivi sono 80572 (+2937). In isolamento domiciliare 48134 persone, mentre sono 28403 i ricoverati con sintomi: di questi, 4035 (+12) sono in terapia intensiva. I casi totali dall'inizio dell'emergenza in Italia sono 110574.

Bilancio Italia aggiornato ad oggi:

• casi attuali: 80.572 (+2.937)
• morti: 13.155 (+727)
• guariti: 16.847 (+1.118)
TOTALE CASI: 110.574 (+4.782)

DATI SICILIA

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (mercoledì 1 aprile), in merito all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.
Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 16.836.
Di questi sono risultati positivi 1.718 (+71 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.544 persone (+52).
Sono ricoverati 568 pazienti (-7 rispetto a ieri), di cui 72 in terapia intensiva (0), mentre 976 (+59) sono in isolamento domiciliare, 86 guariti (+12) e 88 deceduti (+7).

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.
Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

