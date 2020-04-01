PROTEZIONE CIVILE: "I NUOVI POSITIVI SONO 2.937 (IERI 2.107), I MORTI SONO 727 (IERI 837)

Oltre 13mila morti in Italia nella crisi Coronavirus. Secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 727 persone, per un totale di 13155 decessi dall'inizio de...

Oltre 13mila morti in Italia nella crisi Coronavirus. Secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 727 persone, per un totale di 13155 decessi dall'inizio dell'emergenza. I guariti, in totale, sono 16847 (+1118). I casi attualmente positivi sono 80572 (+2937). In isolamento domiciliare 48134 persone, mentre sono 28403 i ricoverati con sintomi: di questi, 4035 (+12) sono in terapia intensiva. I casi totali dall'inizio dell'emergenza in Italia sono 110574.

Bilancio Italia aggiornato ad oggi:

• casi attuali: 80.572 (+2.937)

• morti: 13.155 (+727)

• guariti: 16.847 (+1.118)

TOTALE CASI: 110.574 (+4.782)

DATI SICILIA

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (mercoledì 1 aprile), in merito all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 16.836.

Di questi sono risultati positivi 1.718 (+71 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.544 persone (+52).

Sono ricoverati 568 pazienti (-7 rispetto a ieri), di cui 72 in terapia intensiva (0), mentre 976 (+59) sono in isolamento domiciliare, 86 guariti (+12) e 88 deceduti (+7).

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.