PROTEZIONE CIVILE: IN ARRIVO PIOGGIA E TEMPORALI, ALLERTA GIALLA IN SICILIA
Dalla giornata di oggi il maltempo interesserà progressivamente il Sud Italia portando precipitazioni, soprattutto temporalesche, sulle regioni meridionali e in particolare sulla Sicilia dove il dipartimento regionale della Protezione civile ha emesso un allerta giallo.
Queste le previsioni sull'isola per oggi.
Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro occidentale, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.
Venti: localmente forti settentrionali sulla Sicilia occidentale. Mari: tendente a molto mosso lo Stretto di Sicilia. Temperature: massime in marcata diminuzione
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 13 di oggi, 07 Maggio 2024 .
Ecco di seguito il testo integrale:
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 07/05/24 SULLA SICILIA SI PREVEDONO DALLA MATTINA DI DOMANI, MERCOLEDI' 8 MAGGIO 202024, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE.