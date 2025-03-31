PROTEZIONE CIVILE. MALTEMPO, DOMANI ALLERTA ARANCIONE TRA CATANIA E MESSINA

Martedì 1 aprile 2025, primo giorno del quarto mese dell’anno, sarà caratterizzato dal maltempo in Sicilia, con una nuova allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. Le province di Catania e Messi...

Martedì 1 aprile 2025, primo giorno del quarto mese dell’anno, sarà caratterizzato dal maltempo in Sicilia, con una nuova allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. Le province di Catania e Messina saranno le più colpite dall’instabilità e dalle piogge abbondanti.

La Protezione Civile ha rilasciato il bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico valido per l’intera giornata di martedì 1 aprile 2025, dalle ore 00:00 alle ore 24:00. Il consueto bollettino quotidiano sul rischio idrogeologico e idrico ha evidenziato un quadro di instabilità atmosferica diffusa su gran parte della regione.

Allerta arancione : riguarda le province di Messina e Catania .

: riguarda le province di . Allerta gialla: interessa il resto della Sicilia, ad eccezione delle province di Trapani e Agrigento.

Previsioni meteo e fenomeni attesi

Secondo il bollettino, a partire dalle prime ore di martedì 1 aprile 2025, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, con possibili rovesci o temporali, in particolare nei settori settentrionali e orientali della regione.

I fenomeni meteorologici saranno accompagnati da:

Rovesci di forte intensità ;

; Attività elettrica ;

; Forti raffiche di vento.

Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari nelle zone più colpite. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti ufficiali e di adottare misure di autoprotezione per limitare i disagi causati dalle avverse condizioni meteo.

Per ulteriori aggiornamenti, si invita a consultare il sito ufficiale della Protezione Civile e a seguire i canali di informazione locale.

Scuole Chiuse nella Provincia di Catania

A causa dell’allerta meteo, diversi Comuni della provincia di Catania hanno deciso di sospendere le attività didattiche. I Comuni che hanno annunciato la chiusura delle scuole includono:

Giarre

Riposto

Mascali

Aci Catena

Scuole Chiuse nella Provincia di Messina

Anche nella provincia di Messina, numerosi Comuni hanno deciso di sospendere le attività didattiche per la giornata di martedì 1 aprile 2025. I Comuni che hanno annunciato la chiusura delle scuole includono:

Letojanni

Antillo

Limina

Savoca

Santa Teresa di Riva

Furci Siculo

Pagliara

Roccalumera

Nizza di Sicilia

Fiumedinisi

Scaletta Zanclea

Alì

Alì Superiore

Taormina



BOLLETTINO DELL'AERONAUTICA MILITARE

prreAllerta Meteo per temporali nelle prossime ore in 3 regioni, domani per burrasca forte in 6 regioni. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 31 marzo 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito il testo integrale.

- PER LE PROSSIME 06/09 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU MARE E CANALE DI SARDEGNA;

- PER LE PROSSIME 24/36 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU SICILIA, BASILICATA E CALABRIA.

SI PREVEDONO INOLTRE DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MARTEDI' 01 APRILE 2025 E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE, VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE SU TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ALTO LAZIO, LIGURIA ED EMILIA-ROMAGNA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL SETTORE APPENNINICO E COSTIERO PER QUEST'ULTIMA REGIONE;

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE DI ROMAGNA E MARCHE. I SOPRACITATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.