PROTEZIONE CIVILE. MALTEMPO, DOMANI ALLERTA ARANCIONE TRA CATANIA E MESSINA
Martedì 1 aprile 2025, primo giorno del quarto mese dell’anno, sarà caratterizzato dal maltempo in Sicilia, con una nuova allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. Le province di Catania e Messina saranno le più colpite dall’instabilità e dalle piogge abbondanti.
La Protezione Civile ha rilasciato il bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico valido per l’intera giornata di martedì 1 aprile 2025, dalle ore 00:00 alle ore 24:00. Il consueto bollettino quotidiano sul rischio idrogeologico e idrico ha evidenziato un quadro di instabilità atmosferica diffusa su gran parte della regione.
- Allerta arancione: riguarda le province di Messina e Catania.
- Allerta gialla: interessa il resto della Sicilia, ad eccezione delle province di Trapani e Agrigento.
Previsioni meteo e fenomeni attesi
Secondo il bollettino, a partire dalle prime ore di martedì 1 aprile 2025, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, con possibili rovesci o temporali, in particolare nei settori settentrionali e orientali della regione.
I fenomeni meteorologici saranno accompagnati da:
- Rovesci di forte intensità;
- Attività elettrica;
- Forti raffiche di vento.
Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari nelle zone più colpite. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti ufficiali e di adottare misure di autoprotezione per limitare i disagi causati dalle avverse condizioni meteo.
Per ulteriori aggiornamenti, si invita a consultare il sito ufficiale della Protezione Civile e a seguire i canali di informazione locale.
Scuole Chiuse nella Provincia di Catania
A causa dell’allerta meteo, diversi Comuni della provincia di Catania hanno deciso di sospendere le attività didattiche. I Comuni che hanno annunciato la chiusura delle scuole includono:
- Giarre
- Riposto
- Mascali
- Aci Catena
Scuole Chiuse nella Provincia di Messina
Anche nella provincia di Messina, numerosi Comuni hanno deciso di sospendere le attività didattiche per la giornata di martedì 1 aprile 2025. I Comuni che hanno annunciato la chiusura delle scuole includono:
- Letojanni
- Antillo
- Limina
- Savoca
- Santa Teresa di Riva
- Furci Siculo
- Pagliara
- Roccalumera
- Nizza di Sicilia
- Fiumedinisi
- Scaletta Zanclea
- Alì
- Alì Superiore
- Taormina
BOLLETTINO DELL'AERONAUTICA MILITARE
prreAllerta Meteo per temporali nelle prossime ore in 3 regioni, domani per burrasca forte in 6 regioni. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 31 marzo 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Di seguito il testo integrale.
- PER LE PROSSIME 06/09 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU MARE E CANALE DI SARDEGNA;
- PER LE PROSSIME 24/36 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU SICILIA, BASILICATA E CALABRIA.
SI PREVEDONO INOLTRE DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MARTEDI' 01 APRILE 2025 E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE, VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE SU TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ALTO LAZIO, LIGURIA ED EMILIA-ROMAGNA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL SETTORE APPENNINICO E COSTIERO PER QUEST'ULTIMA REGIONE;
MAREGGIATE LUNGO LE COSTE DI ROMAGNA E MARCHE. I SOPRACITATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.