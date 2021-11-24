PROTEZIONE CIVILE: MALTEMPO, DOMANI ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA

E' stato diramato pochi minuti fa il bollettino della Protezione Civile per la giornata di domani 25 Novembre 2021

Il bollettino prevede allerta meteo di colore giallo per la tutta la sicilia per condizioni meteo avverse, valido fino alle ore 24 di domani, 25 novembre.

Particolare attenzione per le precipitazioni “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e

meridionali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori con quantitativi cumulati deboli”.

Di seguito, il bollettino integrale emesso pochi minuti fa per la giornata del 25 NOVEMBRE 2021:

DALLE 15. 00 UTC DI OGGI, MERCOLEDI' 24 NOVEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SULLA SARDEGNA;

DALLE 00. 00 UTC DI DOMANI, GIOVEDI' 25 NOVEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU LIGURIA, TOSCANA, LAZIO E NORD CAMPANIA, IN ESTENSIONE DAL PRIMO MATTINO ALLA SICILIA, SPECIE SETTORE MERIDIONALE E ORIENTALE, E AL RESTO DELLA CAMPANIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A TUTTE LE AREE COSTIERE E ALL'IMMEDIATO ENTROTERRA;

-DAL POMERIGGIO DI DOMANI, GIOVEDI' 25 NOVEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU CALABRIA, BASILICATA E PUGLIA MERIDIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE JONICHE;

-DAL POMERIGGIO DI DOMANI, GIOVEDI' 25 NOVEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SI PREVEDONO VENTI FORTI, DA SUD-EST, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SU PUGLIA MERIDIONALE E SETTORI JONICI DI CALABRIA E BASILICATA.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.