PROTEZIONE CIVILE: PIOGGIA (ALLERTA GIALLA) E VENTO FORTE IN SICILIA PER LA GIORNATA DI DOMANI

Un nuovo impulso associato ad una perturbazione di origine atlantica continua a determinare una fase di diffuso maltempo sulle nostre regioni. Le precipitazioni assumeranno anche carattere nevoso sull...

Un nuovo impulso associato ad una perturbazione di origine atlantica continua a determinare una fase di diffuso maltempo sulle nostre regioni. Le precipitazioni assumeranno anche carattere nevoso sull’Emilia-Romagna e la Toscana, mentre piogge e temporali persisteranno sulle regioni meridionali, specie sul versante tirrenico, accompagnate da intensa ventilazione dai quadranti occidentali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende i precedenti. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, venerdì 10 dicembre il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, specie settori tirrenici e sulla Sicilia.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, a prevalente componente occidentale, su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Mareggiate lungo le coste esposte.

Sono previste, inoltre, dal primo mattino di domani, nevicate, a quota di collina su Emilia-Romagna e Toscana, con locali sconfinamenti fino a quote di pianura e con apporti al suolo deboli, localmente moderati alle quote più alte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 10 dicembre, allerta gialla su Umbria, Lazio, Molise, Campania, parte di Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.