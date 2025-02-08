PROTEZIONE CIVILE: SCATTA L’ALLERTA ARANCIONE IN SICILIA
La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione a Catania e su gran parte della Sicilia per la giornata di domani, a causa del peggioramento delle condizioni atmosferiche.
Sono previste piogge intense, anche a carattere di rovescio o temporale, con accumuli elevati nei settori orientali e moderati altrove. I venti forti sud-orientali ruoteranno gradualmente da nord-ovest, soprattutto nelle zone occidentali.
Anche i mari saranno molto mossi, in particolare lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, con un’attenuazione progressiva nel corso della giornata.
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 8 febbraio 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Di seguito il testo integrale:
- PERSISTONO PER LA GIORNATA DI OGGI 08 FEBBRAIO 2025 E LE PER LE SUCCESSIVE: - 12/18 ORE NEVICATE INTENSE, CON RISCHIO DI PIOGGIA CONGELANTESI, FINO A QUOTE DI PIANURA SUL BASSO PIEMONTE ED APPENINO LIGURE;
- - 18/24 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SUL PONENTE LIGURE;
- SI PREVEDE INOLTRE DALLE PRIME ORE DI DOMANI 09 FEBBRAIO 2025 E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SULLA SICILIA. I SOPRACITATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE FULMINAZIONE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
PER ULTERIORI DETTAGLI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO SI INVITA A PORRE ATTENZIONE ALLE PREVISIONI ORDINARIE (FXIY68, FXIY69, FXIY70) ED ALLE SUCCESSIVE PREVISIONI DI FENOMENI INTENSI (FXIY65).