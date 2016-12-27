Protocollo d'intesa tra Uildm e Obiettivo Comune

Via al progetto "Vivere una città accessibile

Incontro tra l'Associazione Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM) Sezione di Catania e l'Associazione Obiettivo Comune, che ha permesso ai due rispettivi presidenti, Andrea Lombardo e Anthony Palumbo, di discutere sulla situazione attuale in cui si trova la Città di Paternò, in termini di: viabilità, sicurezza stradale, accessibilità dei luoghi pubblici. Le due realtà associative territoriali, hanno constatato che, innanzitutto, il livello di inciviltà si è notevolmente innalzato e che la normativa vigente in merito, stenta ad essere applicata.

Per questo motivo, hanno deciso di impegnarsi in un percorso comune, attraverso la firma di un Protocollo d’Intesa che si prefigge di realizzare i seguenti punti:

- promuovere il senso civico e la cittadinanza attiva, attraverso eventi e incontri per la comunità, per le istituzioni e per gli istituti scolastici, sulle tematiche specifiche dell’accessibilità delle persone con disabilità;

- raccogliere dei dati sulle problematiche legate alla viabilità che riguardano l’accessibilità, ai fini di presentare una proposta risolutiva in consiglio comunale;

- far rispettare la proporzione 1 ogni 50 per i posti riservati alle persone con disabilità, sia nei parcheggi pubblici che privati;

- verificare la sussistenza dei requisiti per i posti per persone disabili ad personam;

- far adeguare i posti di parcheggio secondo le misure standard previste dalla normativa;

- far adeguare gli spazi pedonali, marciapiedi, attraversamenti pedonali secondo le misure standard previste dalla normativa;

- far adeguare le pavimentazioni, percorsi, rampe ecc. secondo le misure standard previste dalla normativa;

- far adeguare e ripristinare le segnaletiche stradali;

- far rispettare le regole in merito all’accessibilità dei luoghi pubblici;

- rendere un’ area accessibile;

- realizzare piste ciclabili;

- attivare un servizio di vigilanza.

Il progetto dal titolo “Vivere una Città Accessibile” prevederà una prima fase di formazione, in cui i volontari delle rispettive associazioni condivideranno le loro esperienze e affronteranno insieme le problematiche riguardanti l’accessibilità delle persone con disabilità. Successivamente verrà stabilito un programma di attività a breve e a lungo termine, partendo da incontri mirati con lo scopo di promuovere il senso civico e la cittadinanza attiva della comunità paternese, in seguito si stabiliranno delle priorità di intervento e una serie di attività per rendere accessibile la città, in particolare verrà individuata una zona come prototipo di accessibilità. Dopo la fase formativa, che caratterizzerà la parte iniziale del progetto e che si svolgerà a dicembre 2016, si realizzeranno i vari punti previsti dal Protocollo d’Intesa, a partire dal 2017. Un passo fondamentale, successivo, una volta programmate le attività, sarà quello di interloquire e confrontarsi con l’Amministrazione Comunale ed agire congiuntamente per raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto. La UILDM Sezione di Catania e l’Associazione Obiettivo Comune si impegnano e credono fermamente che questa situazione disagevole per le persone con disabilità possa cambiare e sono convinti che la città abbia tutti i presupposti per diventare un esempio di civiltà.