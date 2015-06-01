Prova a sfondare la vetrina di Angiolucci: inseguito ed arrestato dai carabinieri

E' accaduto poco dopo la mezzanotte: intervento immediato dei militari che adesso cercano un complice dell'uomo. Qualche giorno fa era già stato fermato per tentato furto

95047.it I carabinieri della Compagnia di Paternò lo hanno braccato subito. Poco dopo la mezzanotte, il 35enne pregiudicato paternese Salvatore Lo Re, ha scagliato una martellata contro il negozio di ottica Angiolucci che si trova in via Vittorio Emanuele: ha provato a scassinare la vetrina come se nulla fosse. Ma i militari di piazza della Regione che da settimane, ormai, pattugliano senza sosta le strade della città lo hanno individuato e fermato subito: arrestandolo al termine di un breve inseguimento a piedi. Con lui, c'era anche un complice che lo attendeva in auto a piazza Vittorio Veneto e che, però, è riuscito a dileguarsi; i carabinieri sono, tuttavia, già sulle sue tracce. L'accusa per Lo Re che è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito per direttissima è di "tentato furto con scasso". Per la cronaca si tratta dello stesso arrestato per il tentato furto al distributore di piazza Purgatorio avvenuto lo scorso 19 maggio (LEGGI L'ARTICOLO: "Rubano a piazza Purgatorio: sono già liberi): in quel caso, era stato rimesso in libertà senza alcuna misura cautelare.

AGGIORNAMENTO: Confermato l'arresto. Ma i giudici hanno deciso per i domiciliari.