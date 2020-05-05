PROVE D’ESTATE DOMANI SULLA SICILIA CON TEMPERATURE SOPRA I +30 °C

Prove d’estate sulla Sicilia nella giornata di domani, come anticipa il sito meteosicilia.it infatti, assisteremo ad un ulteriore rafforzamento di un campo anticiclonico di matrice nord-africana, acco...

Prove d’estate sulla Sicilia nella giornata di domani, come anticipa il sito meteosicilia.it infatti, assisteremo ad un ulteriore rafforzamento di un campo anticiclonico di matrice nord-africana, accompagnato da correnti d’aria calda che provocheranno un ulteriore aumento delle temperature.

Registreremo valori praticamente simil-estivi, sopratutto nelle zone interne che risentiranno meno dell’effetto mitigatore dei mari mentre temperature più contenute si registreranno lungo le zone costiere.

La giornata di domani mercoledì 6 maggio sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso su tutta l’isola, salvo il passaggio di qualche nube alta che localmente renderà il cielo velato.

Temperature in ulteriore aumento con valori massimi fino a +28 °C/+30 °C nelle zone interne, con punte di +32 °C nella piana di Catania, nel basso Ionio e in alcune zone del trapanese e della Sicilia centrale; nelle aree costiere valori più contenuti tra +25 °C e +27 °C.

Venti deboli in prevalenza da sud, a regine di brezza lungo le aree costiere. Mari in generale calmi o poco mossi.