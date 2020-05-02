PROVE ESTATE, PATERNO' OGGI LA CITTÀ' PIÙ CALDA DELLA PROVINCIA CON 29,6 GRADI

Vento caldo e sabbia, dove è piovuto, su strade, auto e balconi.Prove tecniche d'estate oggi in Sicilia con il sole che, seppure velato, ha fatto salire di molto la temperatura.Come certificato dalla...

A cura di Redazione 02 maggio 2020 18:03

Condividi