PROVE ESTATE, PATERNO' OGGI LA CITTÀ' PIÙ CALDA DELLA PROVINCIA CON 29,6 GRADI
Vento caldo e sabbia, dove è piovuto, su strade, auto e balconi.Prove tecniche d'estate oggi in Sicilia con il sole che, seppure velato, ha fatto salire di molto la temperatura.Come certificato dalla...
Prove tecniche d'estate oggi in Sicilia con il sole che, seppure velato, ha fatto salire di molto la temperatura.
Come certificato dalla rete regionale Sias, a conquistare lo scettro della città più calda della provincia di Catania è Paternò, dove il termometro è salito fino a toccare, i 29,6 gradi, per 'colpa' dell'alta pressione proveniente dal Nord Africa che sta attraversando l'isola.
La città piu calda della regione è stata Siracusa con ben 30,8 gradi.
Secondo le previsioni a partire da domani ci sarà un calo della temperatura: domani 24 gradi e lunedì 20. In attesa di un altro prossimo rialzo previsto per la prossima settimana.