PROVE ESTATE, PATERNO' OGGI LA CITTÀ' PIÙ CALDA DELLA PROVINCIA CON 29,6 GRADI

Vento caldo e sabbia, dove è piovuto, su strade, auto e balconi.Prove tecniche d'estate oggi in Sicilia con il sole che, seppure velato, ha fatto salire di molto la temperatura.Come certificato dalla...

02 maggio 2020 18:03
Vento caldo e sabbia, dove è piovuto, su strade, auto e balconi.

Prove tecniche d'estate oggi in Sicilia con il sole che, seppure velato, ha fatto salire di molto la temperatura.

Come certificato dalla rete regionale Sias, a conquistare lo scettro della città più calda della provincia di Catania è Paternò, dove il termometro è salito fino a toccare,  i 29,6 gradi, per 'colpa' dell'alta pressione proveniente dal Nord Africa che sta attraversando l'isola.

La città piu calda della regione è stata Siracusa con ben 30,8 gradi.

Secondo le previsioni a partire da domani ci sarà un calo della temperatura: domani 24 gradi e lunedì 20. In attesa di un altro prossimo rialzo previsto per la prossima settimana.

 

