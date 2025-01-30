PSICOSI DA FUGA DI GAS: BOOM DI SEGNALAZIONI DOPO L’ESPLOSIONE A SAN GIOVANNI GALERMO

Catania è alle prese con una vera e propria psicosi legata alle fughe di gas, scaturita dall’esplosione avvenuta recentemente nel rione San Giovanni Galermo, dove la presenza di metano disperso nell’a...

Catania è alle prese con una vera e propria psicosi legata alle fughe di gas, scaturita dall’esplosione avvenuta recentemente nel rione San Giovanni Galermo, dove la presenza di metano disperso nell’aria è stata confermata come causa dell’incidente.

Secondo il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, nelle ultime 48 ore si è registrato un aumento esponenziale delle chiamate per sospette fughe di gas in città e nei comuni limitrofi.

Tuttavia, gli operatori precisano che in molti casi si tratta di falsi allarmi, generati dal clima di tensione e paura che si è diffuso tra la popolazione.

Nella giornata di ieri, 22 gennaio 2025, due allarmi specifici sono stati segnalati a Paternò, rispettivamente in via Pò e in via Como. Anche in questi casi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente, verificando che non ci fossero pericoli concreti.

L’ultimo episodio, invece, ha avuto luogo nel rione Pigno di Catania, dove si è verificata una fuga accidentale di gas. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di risolvere la situazione senza alcuna conseguenza per i residenti.

Nonostante la maggior parte delle segnalazioni risulti infondata, i Vigili del Fuoco raccomandano alla cittadinanza di mantenere la calma e di seguire le indicazioni di sicurezza.

In caso di sospetta fuga di gas, è fondamentale aerare gli ambienti, non utilizzare fiamme o apparecchi elettrici, e contattare immediatamente i soccorsi al numero di emergenza.

La situazione rimane sotto controllo, ma il susseguirsi di episodi sta mettendo alla prova le squadre di intervento, impegnate a garantire la sicurezza e a tranquillizzare la popolazione.