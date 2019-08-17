PUBBLICATA LA GARA D’APPALTO PER LA STATALE SS284 FRA BRONTE E ADRANO
“Così come concordato nei giorni scorsi con l’ad di Anas Massimo Simonini, il decreto della gara d’appalto per l’ammodernamento della Statale 284 fra Bronte e Adrano è realtà.
Una conquista per il territorio etneo che ormai da decenni aspetta l’adeguamento di una rete stradale sottoposta costantemente a elevati flussi di traffico”.
Questo il commento dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, dando notizia della pubblicazione del bando da parte di Anas per affidare i lavori che cambieranno il volto della Ss284.
L’investimento previsto per l’ammodernamento e l’allargamento della strada era salito nei mesi scorsi a 66 milioni di euro grazie a 12 milioni messi a disposizione dal Governo Musumeci per integrare il finanziamento statale.
“Raccogliendo una ormai improcrastinabile aspettativa del territorio – prosegue l’assessore – abbiamo seguito passo dopo passo l’iter prima di progettazione, poi di approvazione e oggi di appaltabilità dell’opera.
Il Governo Musumeci è infatti ben cosciente del valore strategico dell’intera Statale 284, un’arteria vitale che per questo necessita di essere interamente ammodernata”.
“Il 30 settembre – conclude Falcone – sarà la data ultima per la presentazione delle offerte e confidiamo che entro gennaio 2020 si possa avere l’individuazione dell’impresa aggiudicatrice, così da iniziare i lavori già in primavera”