Pubbliservizi verso la trasformazione in Azienda speciale

Messina: "Pronti nuovi servizi

95047.it Di seguito, il comunicato diffuso alla stampa:

"Dal rischio del baratro alla prospettiva di uno sviluppo impensabile: la Pubbliservizi di Catania vive un momento di grandi cambiamenti che fanno sperare concretamente in un futuro prossimo molto interessante sul piano istituzionale, quello della Città Metropolitana di Catania e dei suoi riflessi sul territorio, sul piano imprenditoriale, con nuovi servizi in arrivo e su quello sociale, con possibili ricadute positive sull’occupazione in un territorio che ha “fame di lavoro”.

Una della chiavi di volta di questi cambiamenti in fieri l’annuncia direttamente il Presidente della Società Adolfo Messina: “stiamo lavorando alacremente per la trasformazione della nostra Società in azienda speciale consortile.”

Il massimo dirigente della Pubbliservizi spiega: “Diventare un’azienda speciale rappresenta una scelta aziendale che vuole dire rivoluzionare tutto. Senza infingimenti, significa innescare opportunità di sviluppo enormi per la Nostra Società. Insomma, un’opzione strategica che potrebbe essere valutata soprattutto per la gestione di una serie di importanti servizi a tariffa, consentendo così alla Nostra realtà imprenditoriale di diventare leader sul territorio. Si tratta di una grande possibilità. Ce lo consente naturalmente la Legge, in linea anche su quanto di recente chiarito dalla Corte dei Conti. Ma per adesso posso dire solo questo, anche perché stiamo lavorando, in stretta sinergia con l’Ente Provincia, che sta offrendo come sempre una preziosa collaborazione per il buon esito dell’operazione. Qualche giorno fa, a tal proposito, insieme al Direttore Generale della Società, Chiara Rapisarda – aggiunge il presidente – abbiamo avuto un proficuo confronto con il Commissario dott.ssa Maria Costanza Lentini, il Responsabile delle Partecipate ed il dott. Francesco Schilirò. Siamo sulla buona strada, presto ne riparleremo …” Già martedì 16 Febbraio è prevista una conferenza dei servizi durante la quale i punti qui descritti saranno affrontati più attentamente.

Ma una scelta di questo tipo va adeguatamente motivata – ha spiegato Messina - tenuto conto della convenienza economica dell’operazione e di una valutazione prospettica, anche alla luce di quanto prevede il Testo Unico degli Enti Locali sulla tenuta e sulla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. La scelta in merito all’individuazione del modello gestionale più idoneo è sempre ammessa, purché si dimostri che ne conseguiranno risultati migliori dal punto di vista dell’efficienza, efficacia ed economicità della gestione. Oltre naturalmente al mantenimento o implementazione della qualità dei servizi erogati. Tutto questo è in linea con la mission della Nostra Società”.

Per la Pubbliservizi è giunto il momento di implementare il suo “core bussiness”. Infatti, spiega ancora Messina: “Stiamo lavorando per diventare leader. Non ci nascondiamo, ma nello stesso tempo teniamo alla collaborazione e al raccordo con le Istituzioni e con chi, sul territorio, opera seriamente per il suo sviluppo. Massima sinergia, ma anche voglia di uscire dall’anonimato in cui per troppo tempo la Nostra Società ha vissuto”.

Ma le novità non finiscono qui. Grazie ad una serie di progetti in atto, il primo è di certo il programma “Garanzia Giovani” sarà possibile garantire nuove opportunità ai giovani siciliani. E su questo precisa Messina: “Stiamo lavorando per assicurare a qualche decine di giovani tirocinanti delle opportunità vere, con tutta una vasta gamma di iniziative intese a favorire, anche con vantaggi fiscali, un’occupazione produttiva e non parassitaria”.