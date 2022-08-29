PULLMAN IN FIAMME SULLE A2: PAURA PER UN GRUPPO DI FEDELI SICILIANI IN PELLEGRINAGGIO A PIETRELCINA

Momenti di concitazione a bordo di un pullman in transito in Calabria lungo la carreggiata sud dell'A2, l'Autostrada del Mediterraneo.L'autista del mezzo ha dovuto fermarsi e fare scendere i passegger...

Momenti di concitazione a bordo di un pullman in transito in Calabria lungo la carreggiata sud dell'A2, l'Autostrada del Mediterraneo.

L'autista del mezzo ha dovuto fermarsi e fare scendere i passeggeri a causa di un incendio che si é sprigionato dal vano motore e si é poi esteso all'intero pullman, distruggendolo.

I passeggeri hanno fatto in tempo a scendere prima che le fiamme si estendessero all'intero mezzo. Nessuno é rimasto ferito o é stato intossicato dal fumo.

Sul pullman viaggiava un gruppo di siciliani che erano stati in pellegrinaggio a Pietrelcina, il paese di San Pio. L'incendio si é sviluppato mentre il mezzo percorreva il tratto dell'autostrada compreso tra gli svincoli di Castrovillari e Sibari.

Il traffico é rimasto bloccato soltanto per il tempo necessario per l'intervento sul posto dei vigili del fuoco. Sul posto anche il personale dell'Anas e la Polizia stradale.

Le persone che erano a bordo del pullman sono state condotte in un area di servizio da dove, dopo essersi rifocillate, hanno ripreso a bordo di un altro pullman il viaggio verso la Sicilia.