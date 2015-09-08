"Può un consigliere affermare di avere accolto l'invito per organizzare la Fiera di Settembre?"

La nota della presidente dell'assise comunale, Laura Bottino

spesso mi sono chiesta se intervenire in merito a questioni che attengono più alla gestione amministrativa che alle funzioni proprie del Consiglio Comunale, ma dopo le recenti affermazioni di qualche Consigliere comunale apparse sulla Gazzetta Rossazzurra del 29 Agosto Scorso relative all’organizzazione della Fiera di Settembre 2015, non posso esimermi dal farlo, se non altro per i ricordi personali che affiorano alla mia mente e al mio cuore e che affondano le radici in un tempo ormai perduto, quando la Fiera di Settembre era ben altra cosa.

Sono tante le questioni che andrebbero chiarite dall’Amministrazione a questo proposito e certamente rispetto al controllo degli atti interverrà il Consiglio Comunale; io mi limiterò ad esternare le mie perplessità su quanto affermato, superficialmente, per non dire spudoratamente, nel citato articolo, a tutela del rispetto delle regole, delle istituzioni rappresentative, e quindi della Città.

A tal proposito mi chiedo:

Può un Consigliere Comunale, la cui funzione è quella di indirizzare e controllare gli atti di gestione amministrativa, sostituirsi ad un assessore?

E ancora, può un Consigliere comunale affermare, contestualmente, di aver raccolto l’invito dell’Amministrazione a partecipare al bando per realizzare la Fiera stessa? Non è evidente la violazione del principio di legalità e il palese conflitto di interessi?

Ritengo molto grave quanto letto! In una Città in cui sembra consentito a tutti fare tutto, mi chiedo se non sia il caso che il Sindaco smentisca quanto affermato da un Consigliere della sua maggioranza. Aiuterebbe a recuperare il senso delle Istituzioni, restituendo così dignità alla Città.