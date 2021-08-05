ANCHE OGGI ALLERTA ROSSA PER IL CALDO ED IL RISCHIO INCENDI
Non si placa l'ondata di calore sull'intera Sicilia.
È quanto si evince dall'avviso della Protezione civile e inerente le giornate di oggi giovedi 5 agosto, e di venerdì 6 agosto.
L'avviso riguarda, come già nei giorni scorsi, anche il rischio incendi. In dettaglio: oggii saranno percepiti a Catania i 41 gradi, i 37 a Messina e i 35 a Palermo. Venerdì, invece, temperature più basse con i 36 gradi di Catania e i 31 di Messina. Invariati quelli per Palermo.
Sul rischio incendi pericolosità "media" e stato di "preallerta" per le province di Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Trapani. Pericolosità "alta" e stato di "attenzione", invece, per Catania, Enna, Messina, Palermo e Siracusa.
Si raccomanda pertanto a tutta la popolazione di adottare ogni accorgimento al fine di prevenire un incendio boschivo:
In caso di incendio boschivo: