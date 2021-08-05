ANCHE OGGI ALLERTA ROSSA PER IL CALDO ED IL RISCHIO INCENDI

Non si placa l'ondata di calore sull'intera Sicilia.È quanto si evince dall'avviso della Protezione civile e inerente le giornate di oggi giovedi 5 agosto, e di venerdì 6 agosto.L'avviso riguarda, com...

Non si placa l'ondata di calore sull'intera Sicilia.

È quanto si evince dall'avviso della Protezione civile e inerente le giornate di oggi giovedi 5 agosto, e di venerdì 6 agosto.

L'avviso riguarda, come già nei giorni scorsi, anche il rischio incendi. In dettaglio: oggii saranno percepiti a Catania i 41 gradi, i 37 a Messina e i 35 a Palermo. Venerdì, invece, temperature più basse con i 36 gradi di Catania e i 31 di Messina. Invariati quelli per Palermo.

Sul rischio incendi pericolosità "media" e stato di "preallerta" per le province di Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Trapani. Pericolosità "alta" e stato di "attenzione", invece, per Catania, Enna, Messina, Palermo e Siracusa.

Si raccomanda pertanto a tutta la popolazione di adottare ogni accorgimento al fine di prevenire un incendio boschivo:

🔥

Non accendere falò e fuochi nei boschi durante le scampagnate, ma servirsi delle apposite aree attrezzate;

🚗

Non parcheggiare l’automobile a contatto con l’erba secca: il calore della marmitta può innescare un incendio;

🚯

Non abbandonare rifiuti sul terreno: sono facilmente infiammabili;

🚭

Non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi per terra;

🔥

Non bruciare le stoppie, la paglia e altri residui vegetali in modo incontrollato e non autorizzato.

In caso di incendio boschivo:

☎️

Chiamare il numero unico di emergenza 112;

🏃‍♂️

Se rischi di essere raggiunto dal fuoco, tenta di aggirarlo lungo i fianchi, dove l’intensità delle fiamme è minore, passa nella zona già bruciata e mettiti in posizione di sicurezza, sopravento, attendendo i soccorsi;

🚷

Non sostare in prossimità dell'incendio né in luoghi sovrastanti lo stesso o zone verso le quali soffia il vento;

🚫

Non sostare lungo le strade in prossimità dell’incendio: potresti intralciare le squadre di intervento;

⛔

Evitare le strade chiuse.

👉

📞

H24 Numero Verde SORIS (Sala Operativa Regionale di Protezione Civile)800404040