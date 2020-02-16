PUSHER NASCONDE LA COCAINA NELLE SCARPE, ARRESTATO

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato, nella flagranza di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il 34enne catan...

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato, nella flagranza di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il 34enne catanese Salvatore Mario Saccone.

Avevano già puntato la loro preda, ne avevano individuato il luogo ove effettuava la vendita della droga, restava soltanto di acciuffarlo con le mani nel sacco, così i militari hanno preparato la loro trappola nel quartiere di Picanello, precisamente in piazza Pergolesi.

Un militare, in posizione defilata, osservava la zona attendendo il momento propizio per consentire l’intervento dei colleghi, occasione questa che si era in verità presentata quasi subito quando una Suzuki Swift arrestava la propria marcia in attesa proprio di Saccone che, immediatamente accostatosi all’autovettura con il proprio scooter Honda SH, effettuava un veloce scambio con il guidatore frattanto sceso dal veicolo.

I militari hanno quindi bloccato Saccone e l’autovettura il cui guidatore, nel tentativo di disfarsi della droga lanciava a terra l’involucro contenente una dose di cocaina, immediatamente però recuperato dai carabinieri, ai quali, poi, confermava d’aver appena acquistato la droga insieme al fidanzato della propria figlia, suo passeggero nell’autovettura.

Saccone, invece, sorpreso con le mani nel sacco, ha pensato bene di consegnare altre 5 dosi nascoste nelle scarpe ed analogamente, prima che i militari iniziassero l’ovvia perquisizione nella sua abitazione, occultate dietro la specchiera del bagno, ha prelevato e consegnato agli operanti altre 16 dosi di cocaina.

L’arrestato, al quale sono stati rinvenuti e sequestrati 70 euro perché ritenuti provento dello spaccio, è stato posto agli arresti domiciliari dal giudice in occasione della celebrazione del rito direttissimo.