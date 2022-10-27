PUTIN: ALTO RISCHIO DI UN CONFLITTO NEL MONDO

"Il potenziale di conflitto nel mondo nel suo insieme, così come a livello regionale, rimane molto alto.Stanno emergendo nuovi rischi e sfide per la sicurezza collettiva, principalmente a causa di un...

"Il potenziale di conflitto nel mondo nel suo insieme, così come a livello regionale, rimane molto alto.

Stanno emergendo nuovi rischi e sfide per la sicurezza collettiva, principalmente a causa di un forte aggravamento del confronto geopolitico globale".

Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in una riunione del Consiglio dei capi delle agenzie di sicurezza e dei servizi speciali dei paesi della Csi. Lo riporta la Tass.

"L'Ucraina è diventata uno strumento della politica estera degli Usa e ha praticamente perso la propria sovranità". Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che estende fino al 31 dicembre prossimo le limitazioni al commercio su alcuni tipi di prodotti e materie prime con i cosiddetti Paesi ostili. Ne dà notizia l'agenzia Ria Novosti.

Putin ha osservato delle esercitazioni delle "forze di deterrenza strategica" russe: lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, secondo la quale "hanno avuto luogo lanci pratici di missili balistici e da crociera" e "gli aerei Tu-95Ms sono stati utilizzati per lanciare missili da crociera lanciati dall'aria".