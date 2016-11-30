Qè, ecco i licenziamenti. Alla Regione trattative in corso con altre aziende

Il riepilogo

95047.it Consegnate le lettere di licenziamento ai 600 lavoratori del call center QE' di contrada Tre Fontane, a Paternò. Nel corso di un incontro all'ex Palazzo Alessi, le missive sono state notificate sia a quanti hanno lavorato a tempo indeterminato, sia ai contrattisti a progetto. Una notizia che se da una parte fa tirare un sospiro di sollievo per la possibilità di accedere così agli ammortizzatori sociali, dall'altra getta i lavoratori nello sconforto. Il tavolo tecnico tenutosi al Ministero per lo sviluppo economico nei giorni scorsi, presieduto dal viceministro Teresa Bellanova, ha avuto un doppio obiettivo: chiudere definitivamente con QE' e la sua attuale gestione ed aprire nuovi spiragli per tracciare un futuro occupazionale, ma quando si potranno concretizzare le operazioni di recupero dei dipendenti e di rilancio di nuove attività non è chiaro.

Alla Regione sono in corso trattative con alcune aziende disposte a rilevare il call center e i lavoratori ancora alle prime battute.