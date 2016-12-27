Qè, pagamenti di mobilità già da gennaio

Incontro, stamane, in Prefettura. Assente Mauro De Angelis che non ha inviato nemmeno una comunicazione scritta

95047.it Altro incontro, questa mattina, tenutosi alla Prefettura di Catania su richiesta delle organizzazioni sindacali. Ecco il quadro che ne è emerso:

"1) Ai direttori Inps è stato chiesto conferma dei pagamenti delle indennità di mobilità, Naspi e Maternità: i vertici dell'Inps hanno dichiarato di essere già pronti ai pagamenti di mobilità e Naspi già da gennaio, e di stare verificando la possibilità dei pagamenti diretti per le Maternità;

2) Al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è stato chiesto di verificare il corretto inoltro dei modelli sr41 per il pagamento della solidarietà e laddove non fosse stato fatto di trovare una possibile soluzione per non perderne il pagamento;

3) Al viceprefetto è stato chiesto di farsi garante, attraverso lo stesso verbale di oggi, di sollecitare l'incontro con Tito Boeri.

Il tavolo rimane aperto e reinviato a gennaio con la possibilità di chiamare alla Transcom. Assente Mauro De Angelis, che non ha nemmeno mandato comunicazione scritta".