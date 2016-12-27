95047

Qè, pagamenti di mobilità già da gennaio

Incontro, stamane, in Prefettura. Assente Mauro De Angelis che non ha inviato nemmeno una comunicazione scritta

27 dicembre 2016 16:26
Paternò
Cronaca
95047.it Altro incontro, questa mattina, tenutosi alla Prefettura di Catania su richiesta delle organizzazioni sindacali. Ecco il quadro che ne è emerso:

"1) Ai direttori Inps è stato chiesto conferma dei pagamenti delle indennità di mobilità, Naspi e Maternità: i vertici dell'Inps hanno dichiarato di essere già pronti ai pagamenti di mobilità e Naspi già da gennaio, e di stare verificando la possibilità dei pagamenti diretti per le Maternità;
2) Al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è stato chiesto di verificare il corretto inoltro dei modelli sr41 per il pagamento della solidarietà e laddove non fosse stato fatto di trovare una possibile soluzione per non perderne il pagamento;
3) Al viceprefetto è stato chiesto di farsi garante, attraverso lo stesso verbale di oggi, di sollecitare l'incontro con Tito Boeri.
Il tavolo rimane aperto e reinviato a gennaio con la possibilità di chiamare alla Transcom. Assente Mauro De Angelis, che non ha nemmeno mandato comunicazione scritta".

