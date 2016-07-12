95047

Qè, i sindacati insistono: “Chiediamo un incontro urgente alla proprietà”

I lavoratori attendono ancora il saldo dello stipendio di maggio

12 luglio 2016 14:57
95047.it “In riferimento alla grave situazione in cui versa il call center Qè di Paterno la vostra azienda in autsorcing che gestisce la commessa Inps/Inail che vede i lavoratori non percepire le proprie spettanze da maggio di quest'anno e con una latitanza della governance sia gestionale che proprietaria, le scriventi organizzazioni sindacali chiedono un incontro urgente per cercare soluzioni per la salvaguardia di tutti i lavoratori impattati, per la salvaguardia della commessa e per garantire soluzioni di continuità territoriale”.

Cgil e Cisl insistono. Chiedono un incontro urgente affinchè si venga a capo della situazione legata al destino immediato dei lavoratori. Dopo la manifestazione di mercoledì scorso e del grido d’allarme lanciato a più riprese, nulla sembra essersi mosso. I sindacati oggi sono tornati a chiedere di incontrare la proprietà.

