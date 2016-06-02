“Quale spazio vi sarà per i giovani nel prossimo Bilancio?”

L’interrogativo dell’associazione Obiettivo Comune

95047.it “Ci sarà spazio per i giovani?”. E’ quello che si domandano i ragazzi di Obiettivo Comune in vista di quello che dovrà essere l'approvazione del nuovo bilancio comunale.

"Nei giorni scorsi non abbiamo ricevuto risposta ai nostri interrogativi - racconta il presidente dell’associazione, Anthony Palumbo -. Continuiamo a chiederci il perché una città come la nostra non abbia, ad esempio, un assessore alle politiche giovanili. Nell'attesa di una risposta però i nostri dubbi e le nostre preoccupazioni aumentano. Infatti seguiremo l'approvazione del nuovo Bilancio comunale per capire se anche quest'anno non ci sarà spazio le politiche giovanili”.

Continua il vice Presidente Mary Di Perna: “Una città che non dà spazio alle nostre idee, che non regala possibilità e che non programma qualcosa per valorizzare i tanti giovani talenti, non può di certo sperare di raccogliere buoni frutti negli anni che seguono, i nostri amici e coetanei purtroppo sono tutti pronti a fuggire. I giovani di questa città meritano di più”.