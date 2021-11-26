QUALIFICAZIONI QATAR 2022: SARÀ ITALIA-MACEDONIA DEL NORD AI PLAYOFF
Si è tenuto il sorteggio per i playoff delle Qualificazioni al Mondiale 2022. La squadra di Mancini affronterà in semifinale la Macedonia del Nord in Italia.
In finale, invece, gli azzurri potrebbero affrontare il Portogallo, appartenente al gruppo C che giocherà contro la Turchia in semifinale.
Superando il turno, l'eventuale finale dei Playoff sarà giocata in casa della vincente della partita Portogallo-Turchia.
Ecco tutti gli incroci nei gironi da 4 squadre che prevedono la disputa di due “semifinali” in gara unica e del successivo playoff decisivo tra le vincitrici sempre con una sfida secca con eventuali tempi supplementari e calci di rigore.
Gruppo A: Scozia-Ucraina / Galles-Austria
Gruppo B: Russia-Polonia / Svezia-Repubblica Ceca
Gruppo C: Italia-Macedonia del Nord / Portogallo-Turchia
LE DATE
Semifinali spareggi: giovedì 24 marzo 2022
Finali spareggi: martedì 29 marzo 2022