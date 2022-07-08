QUASI QUATTRO CHILI DI MARIJUANA TROVATI IN UN TOMBINO MESSINA DAI CARABINIERI.

Quasi 4 chili di droga sono stati trovati dai Carabinieri della Compagnia di Messina Sud in uno dei quartieri della città peloritana, scoperti all’interno di un tombino.I militari della Stazione di Gi...

I militari della Stazione di Giampilieri, durante un servizio coordinato di controllo del territorio nella città di Messina, sono stati attratti da un forte odore proveniente da un’aiuola demaniale.

In un tombino, evidentemente già manomesso, hanno così trovato sette confezioni per un peso complessivo di kg. 3.8 di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

La droga, che venduta nella città di Messina al dettaglio avrebbe fruttato circa 12000 euro, è stata sequestrata ed inviata al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio mentre sono in corso le indagini per accertare chi ne avesse la disponibilità.