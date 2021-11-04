QUASI SEI ORE DI RITARDO ER IL VOLO RYANAIR PISA – CATANIA DEL GIORNO 1° NOVEMBRE 2021, I PASSEGGERI HANNO DIRITTO DI ACCESSO ALLA “COMPENSAZIONE PECUNIARIA

Numerosissime segnalazioni dei passeggeri del volo in ritardo Ryanair Pisa Catania di ieri, lunedì 1/11/2021, arrivato a destinazione con quasi 6 ore di ritardo.Ci riferiamo nello specifico al volo FR...

Ci riferiamo nello specifico al volo FR8268 con partenza schedulata dall’aeroporto Galileo Galilei di Pisa alle 16:10 ed arrivo stimato sull’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania Fontanarossa per le 17:40. L’aeromobile è invece arrivato a destinazione soltanto alle 23:23, accumulando quindi un ritardo all’arrivo pari a 5 ore e 43 minuti.

Davvero un’attesa snervante quella patita dai numerosi passeggeri a bordo, stessa sorte purtroppo spettata anche ai passeggeri del volo di ritorno, l’FR8269 Catania Pisa delle 18:05, anche questo arrivato a destinazione con 5 ore e 43 minuti di ritardo.

Le numerose segnalazioni hanno immediatamente attivato i controlli sui voli in oggetto da parte dello staff tecnico della claim company Italia Rimborso e da questi non sarebbe saltata in evidenza alcuna circostanza eccezionale intervenuta a causare questi pesanti ritardi aerei.

Ricordiamo che, come riportato dal Regolamento Europeo 261/2004: per i voli con ritardo all'arrivo di almeno 3 ore laddove non sia intervenuta alcuna circostanza eccezionale il passeggero ha diritto alla “compensazione pecuniaria”, un risarcimento forfettario del disagio vissuto quantificato in base ai chilometri della tratta aerea.

Nel caso dei voli in oggetto parliamo di 250€ di compensazione pecuniaria per singolo passeggero.

Sei tra i passeggeri del volo in ritardo Ryanair FR8268 Pisa Catania dell'1/11/21 o del ritorno, il volo in ritardo FR8269, e vuoi attivare una richiesta di compensazione pecuniaria? Nulla di più semplice!

Basterà compilare il form sul portale ItaliaRimborso.it inserendo i propri dati e quelli del volo, riceverai immediatamente una mail contenente l'elenco della documentazione richiesta e non appena avrai inviato il tutto sarà attivata la tua pratica di risarcimento.

Ricordiamo che Italia Rimborso offre assistenza totalmente gratuita e ti seguirà fino all'ottenimento degli importi spettanti.