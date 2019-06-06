QUATTRO ARRESTI PER IL REATO DI DETENZIONE E SPACCIO DI SOSTANZA STUPEFACENTE

La Polizia di Stato ha arrestato TONZUSO Filippo (cl. 1970 ); TONZUSO Salvatore (cl. 1996), pregiudicato, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari; MESSINA Salvatore (cl. 199...

La Polizia di Stato ha arrestato TONZUSO Filippo (cl. 1970 ); TONZUSO Salvatore (cl. 1996), pregiudicato, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari; MESSINA Salvatore (cl. 1997); SOZZI Agostino Massimiliano (cl. 2000), responsabili, in concorso tra loro, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Nella serata di ieri, la Squadra Mobile - Sezione Contrasto al Crimine Diffuso, nell’ambito di mirati servizi finalizzati a infrenare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel rione Cibali, ha eseguito un controllo nell’abitazione del pregiudicato TONZUSO Salvatore.

Una volta all’interno, gli agenti hanno notato un movimento sospetto: tre dei soggetti che erano nell’appartamento - vedendo entrare il personale tramite le telecamere esterne, strategicamente posizionate - erano già pronti per uscire sulla veranda esterna della casa che, tramite una rampa di scale, consentiva l’accesso alla terrazza sovrastante.

Insospettiti da quanto osservato, i tre soggetti, successivamente identificati per TONZUSO Filippo, MESSINA Salvatore e SOZZI Agostino Massimiliano, sono stati raggiunti e fermati in un punto della terrazza, totalmente privo di illuminazione, in prossimità del quale è stato trovato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish, dal peso di circa kg. 1,900, che i tre soggetti erano pronti per disfarsene.

Insieme alla sostanza stupefacente, inoltre, gli agenti rinvenivano e sequestravano denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita.

Per quanto sopra, TONZUSO Filippo, MESSINA Salvatore e SOZZI Agostino Massimiliano, unitamente a TONZUSO Salvatore, sono stati dichiarati in stato di arresto e posti a disposizione dell’A.G.