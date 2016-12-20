Quattro cani sfuggono al controllo del padrone e aggrediscono due donne

E’ accaduto questa mattina tra le vie Pietro Lupo e Pitrè: non si tratta di randagi

95047.it Quattro cani che sarebbero sfuggiti al controllo del proprio padrone uscendo fuori dal perimetro dell’abitazione, hanno finito col seminare il panico tra le vie Pitrè e Pietro Lupo. A farne le spese sono state due donne: è andata peggio ad una signora che si trovava in via Pietro Lupo che, morsicata, è stata condotta in ospedale al “Santissimo Salvatore”. Se la caverà con tre giorni di prognosi. Solo tanta paura, e per fortuna nulla più, per una insegnante che invece si trovava in via Pitrè.

Sul posto, sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale che hanno intimato il proprietario dei cani a consegnare i cani per l’accalappiamento.