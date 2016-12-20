95047

Quattro cani sfuggono al controllo del padrone e aggrediscono due donne

E’ accaduto questa mattina tra le vie Pietro Lupo e Pitrè: non si tratta di randagi

20 dicembre 2016 11:24
Quattro cani sfuggono al controllo del padrone e aggrediscono due donne -
Paternò
Cronaca
95047.it Quattro cani che sarebbero sfuggiti al controllo del proprio padrone uscendo fuori dal perimetro dell’abitazione, hanno finito col seminare il panico tra le vie Pitrè e Pietro Lupo. A farne le spese sono state due donne: è andata peggio ad una signora che si trovava in via Pietro Lupo che, morsicata, è stata condotta in ospedale al “Santissimo Salvatore”. Se la caverà con tre giorni di prognosi. Solo tanta paura, e per fortuna nulla più, per una insegnante che invece si trovava in via Pitrè.
Sul posto, sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale che hanno intimato il proprietario dei cani a consegnare i cani per l’accalappiamento.

