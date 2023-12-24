QUATTRO IMPRENDITORI DI PATERNÒ PORTANO GIOIA AI BAMBINI: UNA DONAZIONE DI OLTRE 400 GIOCATTOLI PER NATALE"

Quattro generosi imprenditori di Paternò hanno reso il Natale di centinaia di bambini ancora più luminoso con un toccante gesto di solidarietà.Landro Marilena per Landro groupStefano consoli per sweet...

Quattro generosi imprenditori di Paternò hanno reso il Natale di centinaia di bambini ancora più luminoso con un toccante gesto di solidarietà.

Landro Marilena per Landro group

Stefano consoli per sweet ingredients, antonino conigliello per siciltrasporti, dario russo per Fida costruzioni hanno donato oltre 400 giocattoli, diffondendo gioia non solo negli ospedali pediatrici, ma anche nelle case famiglia, portando sorrisi e speranza a chi ne ha più bisogno.

Ieri, presso l'Ospedale S. Marco, hanno vissuto un'esperienza straordinaria, ottenendo il permesso di accedere direttamente alle camere dei bambini. L'atmosfera era pervasa dall'emozione mentre i quattro benefattori contemplavano i sorrisi luminosi dei piccoli e il calore nei cuori dei genitori. Anche di fronte a situazioni difficili, come i bambini intubati che non potevano alzarsi, l'accoglienza calorosa dei genitori è stata toccante, rendendo l'esperienza ancor più significativa.

Questa nobile iniziativa non solo ha regalato momenti di gioia ai giovani pazienti, ma ha anche creato ricordi indelebili per gli imprenditori coinvolti, illuminando il Natale di coloro che affrontano sfide difficili. Un esempio luminoso di come la comunità possa unirsi per diffondere amore e speranza in modo tangibile durante la stagione festiva.

