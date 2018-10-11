QUATTRO MICRO SCOSSE DI TERREMOTO CON EPICENTRO BRONTE
Quattro micro scosse segnalate dall'Ingv nella sera di ieri:Alle ore 23.54 di magnitudo ML 2.3è avvenuto nella zona: 2 km S Bronte (CT), ad una profondità di 16 km.Alle ore 23.36 di magnitudo ML 1.2 è...
A cura di Redazione
11 ottobre 2018 07:21
Quattro micro scosse segnalate dall'Ingv nella sera di ieri:
- Alle ore 23.54 di magnitudo ML 2.3è avvenuto nella zona: 2 km S Bronte (CT), ad una profondità di 16 km.
- Alle ore 23.36 di magnitudo ML 1.2 è avvenuto nella zona: 5 km S Bronte (CT), ad una profondità di 18 km.
- Alle ore 23:26 di magnitudo ML 1.3 è avvenuto nella zona: 5 km S Bronte (CT), ad una profondità di 14 km.
- Alle ore 22:53 di magnitudo ML 1.7 è avvenuto nella zona: 4 km S Bronte (CT), ad una profondità di 12 km.
Nessun allarme sembra essere scattato anzi, la scossa è stata praticamente impercettibile.
I comuni coinvolti dal sisma, in un raggio di 20 Km dall'epicentro sono: Bronte, Maletto, Maniace, Adrano, Cesarò, San Teodoro, Biancavilla, Randazzo, Santa Maria di Licodia, Centuripe e Ragalna;