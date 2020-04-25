CORONAVIRUS: QUATTRO NUOVI CASI A BELPASSO, IL TOTALE SALE A 24

Quattro nuovi casi di cittadini a Belpasso trovati positivi al Coronavirus.Il sindaco Daniele Motta ha aggiornato la cittadinanza sugli ultimi sviluppi relativi ai contagiati nel territorio comunale:...

Il sindaco Daniele Motta ha aggiornato la cittadinanza sugli ultimi sviluppi relativi ai contagiati nel territorio comunale: “Sembrava una serena giornata di festa piena di speranza fino a quando qualche ora fa, ha comunicato il sindaco Daniele Motta, ho ricevuto comunicazione dall’ASP dove leggo che oggi ci sono 4 (QUATTRO) casi in più, sinceramente non sapevo come comunicarvi questa notizia quindi lo scrivo e basta.

Sono riuscito a contattare, continua il Sindaco due di questi nuovi casi che sono in isolamento domiciliare e presentano sintomi leggerissimi, gli altri due proverò a contattarli nelle prossime ore.

E’ stato un duro colpo apprendere questa notizia, conclude il sindaco, soprattutto in un momento in cui programmiamo l’avvio della fase2. La battaglia si preannuncia più insidiosa del previsto ma sono certo che rispettando le regole e usando la prudenza e il buon senso ne verremo a capo.

Ad oggi i casi totali di coronavirus a Belpasso sono 24 (ventiquattro) di cui 19 (diciannove) attualmente attivi e 3 (tre) deceduti e 2 (due) guariti.

• Dei 24 contagiati sono 19 i casi attivi, 2 sono guariti e 3 purtroppo sono deceduti;

• Dei 19 casi attivi solo 4 sono ospedalizzati e nessuno si trova in terapia intensiva;

• La composizione per età dei casi attivi è la seguente:

• 0-40 anni, 7 (sette) contagi;

• 40-60 anni, 6 (sei) contagi;

• Oltre i 60 anni, 6 (sei) contagi;

• I contagi attualmente attivi si collocano nel centro urbano (16) e anche nelle frazioni (3);

• I contagi sono circoscritti in un numero ridotto di nuclei familiari;