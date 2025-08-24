Quattro ragazzi di Catania tra i pretendenti di Mister Italia 2025

Ci sono anche quattro ragazzi dalla provincia di Catania tra i pretendenti al titolo di “Mister Italia 2025”.Antonio Pinzone Vecchio, 25 anni di Bronte, 1.88 di altezza, lavoratore edile con la passio...

Antonio Pinzone Vecchio, 25 anni di Bronte, 1.88 di altezza, lavoratore edile con la passione per i motori, Riccardo Scuderi, 19 anni del capoluogo, 1.88 di altezza, studente al liceo artistico appassionato di arte, libri e pallavolo (sport che pratica anche a livello agonistico), Matteo Di Guardo, 18enne del capoluogo di professione parrucchiere con l’hobby dei balli latino-americani e Giuliano Meli, 22enne del capoluogo, 1.73 di altezza, agente immobiliare con la passione per la musica, la scrittura e i videogiochi, sono infatti tra i 70 prefinalisti nazionali del concorso considerato la vera e propria versione maschile di “Miss Italia”.

Un concorso, organizzato da patron Claudio Marastoni, che nel corso degli anni è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri.

Antonio, Riccardo, Matteo e Giuliano saranno impegnati mercoledì sera 27 agosto a Giulianova (TE) dove, in piazza del Mare, è in programma la prefinale nazionale cui partecipano una settantina di ragazzi selezionati in tutta la Penisola dallo staff di Claudio Marastoni.

Soltanto quaranta di questi accederanno poi alla finalissima per succedere al bresciano Matteo Dall’Osto, vincitore dell’edizione 2024.

Per seguire l’avventura nel concorso dei quattro ragazzi catanesi basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) ufficiali: @concorsomisteritalia.