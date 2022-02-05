QUATTRO TURISTI SALVATI IERI SULL’ETNA

Ieri pomeriggio, due coppie di turisti stranieri di nazionalità americana, tunisina, polacca e olandese si sono trovati in difficoltà sul versante Nord dell’Etna, in zona Piano Provenzana, Grotta del...

Ieri pomeriggio, due coppie di turisti stranieri di nazionalità americana, tunisina, polacca e olandese si sono trovati in difficoltà sul versante Nord dell’Etna, in zona Piano Provenzana, Grotta del Gelo.

Sono riusciti a raggiungere il rifugio di Monte Spagnolo e fare una chiamata di soccorso.

Subito, così, si è attivato il previsto piano di emergenza con il coinvolgimento del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Sul posto, a Etna Nord, sono giunte le squadre di Vigili del Fuoco di Distaccamenti volontari di Maletto e Linguaglossa e dei Vigili del Fuoco di Randazzo.

Venendo raggiunti dalla squadra dei Vigili del Fuoco e dai volontari di Maletto.

Per poi essere riaccompagnati per un tratto a piedi e per il restante tratto con i mezzi fuoristrada a Piano Provenzana.

Lì dove hanno potuto ricevere le cure dei Sanitari del Servizio 118.