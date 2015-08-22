Quel cine-teatro mortificato e abbandonato in pieno centro storico

Viaggio tra i “non-luoghi” della città. La struttura intitolata a Santa Barbara sorge in via Monastero: illusa dalla politica di poter rivivere il suo nobile splendore, è ormai assediato dalle erbacce e dagli immancabili vandali

Se percorri via Monastero finisci che lo noti appena. Eppure, è lì: assediato dalle erbacce e dagli immancabili tentativi di vandalismo. Da uno dei posti che è stato il cuore pulsante della cultura paternese, a struttura ormai anonima, spogliata della personalità di un tempo e, soprattutto, incompleta.

E’ uno dei (tanti, purtroppo) “non-luoghi” della città. L’ex cine-teatro intitolato a Santa Barbara è stata l’ennesima illusione propinata alla città. La si era cominciata a recuperare giusto un decennio fa attraverso i fondi finanziati con un bando della Protezione civile: già allora si sapeva benissimo che quei soldi non sarebbero bastati. Serviva più di quel mezzo milione di euro stanziato ma si era sperato e creduto che, in qualche modo e nel giro di qualche tempo, si sarebbe trovato il resto dei finanziamenti necessari. Così, manco a dirlo, alla fine non è stato. E, allora, eccolo come dicevamo un altro “non-luogo” della città.

Sta lì: in pieno centro storico, in attesa che il fato se ne prenda cura. E quello che lascia sempre tanta amarezza è come nel corso degli anni si sia deciso di affrontare argomenti del genere: ovvero, non affrontandoli affatto. L’importante è scansarli. Non è un problema di “soldi non ce n’è” e forse, suvvia siamo generosi, nemmeno soltanto di responsabilità: è una questione di sensibilità nel voler trovare una soluzione coinvolgendo la città. Con i centri commerciali e le rispettive sale disseminate per la provincia è impensabile tornare a parlare di cinema; e forse nemmeno parlare di teatro visto che quasi dirimpetto c’è quello della Casa del cantastorie. Qualcosa, però, va fatto: pensare di recuperare il cine-teatro Santa Barbara anche per farne potenzialmente un centro di dibattiti potrebbe essere una scelta lungimirante. E va bene che i soldi si devono trovare: ma non va affatto bene continuare nel silenzio assordante da parte delle istituzioni locali.