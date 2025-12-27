Quel video dell’Etna che lancia “bombe” sulla neve? È un fake: «Non condividetelo»

L’Etna è ormai da quasi 24 ore interessato da una fase di intensa attività stromboliana, con fontane di lava, esplosioni dai crateri sommitali e lancio di lapilli, un fenomeno spettacolare ma ben noto...

L’Etna è ormai da quasi 24 ore interessato da una fase di intensa attività stromboliana, con fontane di lava, esplosioni dai crateri sommitali e lancio di lapilli, un fenomeno spettacolare ma ben noto e costantemente monitorato dagli esperti.

Nelle ultime ore, però, sui social sta circolando un video falso, generato con l’intelligenza artificiale, che mostra uno dei crateri dell’Etna lanciare vere e proprie “bombe di pietra” che ricadono sulla neve.

Le immagini, lo ribadiamo con forza, non sono reali.

Il filmato, della durata di appena sei secondi, è stato pubblicato oggi, 26 dicembre, da una pagina Facebook catanese e in poche ore ha superato 900 mila visualizzazioni, con oltre 1.200 condivisioni, riuscendo a ingannare migliaia di utenti e persino qualche amministratore locale.

La reazione degli addetti ai lavori: «Rischio allarmismo e danni al territorio»

Il video ha scatenato una dura reazione da parte delle guide vulcanologiche e degli esperti del settore, che mettono in guardia dai rischi legati alla diffusione di contenuti falsi:

«Questi video rischiano di spaventare inutilmente i turisti e di creare allarmismo tra chi non conosce l’ambiente vulcanico e le reali dinamiche dell’attività dell’Etna».

Particolarmente duro il comunicato diffuso da Etna Sci, che parla apertamente di contenuti “spazzatura”:

«Sta circolando in queste ore un video FALSO, prodotto con la “deficienza artificiale” e diffuso su alcune pagine social molto seguite.

Sono video inutili, creati solo per aumentare la visibilità degli autori, ma che arrecano danni all’immagine del territorio.

L’Etna al momento sta svolgendo una normale attività stromboliana all’interno dei crateri sommitali».

«Informatevi solo da fonti ufficiali»

Gli esperti invitano i cittadini e gli utenti dei social a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali, come quelle dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) o degli enti preposti al monitoraggio del vulcano.

Sulla stessa linea anche il noto vulcanologo Boris Behncke, che ha commentato duramente la vicenda:

«Non capisco perché si debbano creare dei falsi quando ciò che la natura ci offre è già sufficientemente spettacolare.

Per favore non condividete e non mettete “like” a questo video: è un clamoroso fake, fatto con l’intelligenza artificiale – e qui l’enfasi è su artificiale, non su intelligenza vera».

⚠️ L’invito alla prudenza

L’Etna continua a regalare immagini straordinarie, ma la disinformazione rischia di creare panico inutile e di danneggiare il territorio.

Il consiglio è uno solo: verificare sempre le fonti, evitare di condividere contenuti dubbi e affidarsi solo a chi monitora realmente il vulcano.

📌 La natura non ha bisogno di fake per essere spettacolare.