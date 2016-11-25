Questa mattina (sabato) il Premio Idria

Nella chiesa di Santa Barbara, l'edizione numero otto: ecco l'elenco dei premiati

95047.it Un evento di caratura nazionale a Paternò il 26 novembre nello splendido scenario architettonico e storico della Chiesa di Santa Barbara, con inizio alle ore 10. Il premio Idria organizzato dalla Pro Loco di Paternò, guidata dalla presidente Salvina Sambataro, con il patrocinio del Comune, del Ministero della Difesa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, giunge alla ottava edizione ed ha come sua missione quella di dare riconoscimenti dal valore morale, umanitario e culturale a protagonisti noti e meno noti dell'Italia di oggi. Riconosciuto a livello nazionale grazie alle collaborazioni prestigiose già citate ogni anno il premio si arricchisce di nuove esperienze culturali ed umane. Uno degli aspetti peculiari dell'iniziativa è che coinvolge in maniera sinergica dimensione locale e nazionale ed è anche molto sentito dalla comunità. Vi è una rete composta dalla società civile che vede come protagoniste attive molte associazioni culturali e civiche locali, le scuole, diverse realtà provinciali. Il territorio etneo si esprime in maniera armonica e dialoga con Roma.

A fare da coordinatrice vi è Salvina Sambataro che spiega il senso dell'iniziativa: “Il "Premio Idria" è nato per encomiare il sacrificio ed il coraggio dei Militari e Vigili del Fuoco che si sono distinti in operazioni umanitarie, è un evento che dà spazio a coloro i quali hanno scelto di essere invisibili, ma sempre pronti a salvaguardare la vita della collettività. Quegli Eroi invisibili che hanno messo la loro vita al servizio della società e della pace, operando sempre con umiltà e riservatezza. Abbiamo arricchito il premio con la sezione speciale la cui genesi è legata alla volontà di dare riconoscimenti a dei siciliani che nell'arte, nel giornalismo, nella cultura, nelle diverse professioni hanno portato e portano lustro al territorio, valorizzando a livello nazionale con le loro opere, i loro scritti, il loro impegno Paternò ed il mondo etneo. Vi è molta attesa da parte dell'opinione pubblica anche per questa sezione speciale. Vi saranno anche momenti di musica, di riflessione, di poesia”.

L’evento, che avrà come conduttrice la giornalista di Live Sicilia Laura Distefano, vede la partecipazione anche degli studenti, vi saranno rappresentanze dei diversi istituti, e ben 180 studenti dell'Istituto De Sanctis con il quale la Pro Loco ha avviato una collaborazione culturale costruttiva.

Il Premio Idria si divide in 3 sezioni

1- Militari e VV.FF che si sono distinti in operazione umanitarie Nominati dal Ministero della difesa su segnalazione degli Stati Maggiori Aeronautica, Esercito, Marina e Arma dei Carabinieri e Dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Esercito italiano Primo Mar. Lgt Pietro Troia Sergente Maggiore Bernardo Virgili Marina Militare Secondo Capo Incursore Sebastiano Denaro Aereonautica Militare Alla Memoria Maggiore Pilota Michelangelo Trimarchi Capitano Pilota Carlo Sala Comando Generale Arma Dei Carabinieri Ma r . A .s UPS Salvatore Porracciolo V. Brig. Sarino Gaetano Dodeci Brig Regnante Mario Cavallo App. Scelto Carmine Acri Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile VV.F Operazione Augusta 2016

2- Premio alla Memoria per i militari che hanno perso la vita compiendo il proprio dovere Premio alla Memoria Carabiniere App. Scelto Gianluca Sciannacca

3- Premio Speciale dedicato a Cittadini Paternesi che si distinguono nelle diverse attività culturali, artistiche e professionali dando un lustro a Paternò nel panorama italiano e internazionale Premi Speciali Sottocapo Giuseppe Edoardo Borzì, Maestro Barbaro Messina, Giornalista Salvo Fallica.