QUESTA NOTTE E LA NOTTE DI FERRAGOSTO DIVIETO DI ACCESSO IN SPIAGGIA A FONDACHELLO E SANT’ANNA

Il sindaco di Mascali Luigi Messina richiamata l’Ordinanza contingibile e urgente n. 31 del 9 agosto 2020 del Presidente della Regione Siciliana, in considerazione delle linee guida individuate con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, ritenuto opportuno adottare le misure straordinarie atte a prevenire il rischio di pandemia da COVID 19, in particolare per contrastare la formazione di assembramenti sulle spiagge libere del territorio nei giorni 10 – 11 agosto (notte di San Lorenzo) e 14 – 15 agosto (notte Ferragosto), ha diramato una ordinanza. Nel provvedimento si stabilisce il divieto di accesso alle spiagge libere del territorio del Comune di Mascali nelle frazioni balneari di Fondachello e San Anna, dalle 21,00 alle ore 6,00 nei giorni 10 – 11 agosto e 14 – 15 agosto (notte Ferragosto).

L’ordinanza si pone come obiettivo primario il distanziamento sociale con limitazioni delle percentuali di fruizione degli spazi a servizio dell’utenza in locali e ristoranti, per tutta la stagione balneare, fino al 30 settembre 2020. La Polizia locale e le forze dell’ordine assicureranno il rispetto dell’ordinanza sindacale. Chi non si atterrà alle misure dell’ordinanza è soggetto a sanzioni, ai sensi del D.L. n. 19/2020 e dell’Ordinanza Regionale Contingibile e Urgente n. 21/2020, mediante sanzione amministrativa pecuniaria che va da 400,00 a 3.000,00 Euro.