QUESTA NOTTE TORNA L’ORA LEGALE: LANCETTE AVANTI DI UN’ORA

Arriva l’ora legale che durerà per sette mesi, terminando la notte dell’ultima domenica di ottobre.

Quest’anno il cambio dell’ora avverrà nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo, in concomitanza con il giorno di Pasqua e potrebbe avere effetti su tutti noi.

È noto che il passaggio aumenti il senso di stanchezza, irritabilità e disturbi del sonno. Tuttavia, non serve preoccuparsi: questi effetti dovrebbero svanire nel giro di pochi giorni, sostituiti dai vantaggi che porta l’orario estivo.

Prima di tutto le giornate si allungheranno, perché splenderà il sole fino a tardi: questo ci permetterà di vivere le giornate fino a tarda serata e potrebbe avere effetti positivi anche sul nostro umore. Spostando in avanti le lancette di un’ora si ritarda l’utilizzo della luce artificiale durante le ore lavorative e si avrà la sensazione che la giornata duri di più.

L’ora legale durerà fino all’ultima domenica di ottobre 2024, quando alle 3 di notte si passerà di nuovo alle 2. Questo cambiamento durerà circa sette mesi, durante i quali il sole splenderà fino tarda serata.