Questa sera a Belpasso la comunità accoglie Padre Alessandro Ronsisvalle come nuovo parroco

BELPASSO – Questa sera, venerdì 26 settembre 2025, alle ore 19:00, Padre Alessandro Ronsisvalle prenderà possesso della parrocchia Corpus Domini, situata nella zona periferica di Belpasso, al confine...

BELPASSO – Questa sera, venerdì 26 settembre 2025, alle ore 19:00, Padre Alessandro Ronsisvalle prenderà possesso della parrocchia Corpus Domini, situata nella zona periferica di Belpasso, al confine con il territorio comunale di Paternò.

La celebrazione sarà presieduta dall’Arcivescovo di Catania, S.E. Mons. Luigi Renna, che negli scorsi mesi aveva reso note una serie di importanti nomine e riconoscimenti all’interno del clero diocesano, nell’ottica di un rinnovato servizio alla vita pastorale e spirituale della Chiesa catanese.

La comunità parrocchiale del Corpus Domini, molto legata al proprio territorio, si prepara ad accogliere con gioia il nuovo parroco, che avrà il compito di guidare e rafforzare il cammino di fede dei fedeli.

L’evento rappresenta un momento di grande rilevanza non solo per Belpasso, ma anche per le comunità vicine, in particolare per quelle di Paternò, con le quali la parrocchia condivide profondi legami sociali e pastorali.

La redazione di 95047 rivolge a Padre Alessandro Ronsisvalle i più sinceri auguri di buon lavoro e proficuo ministero pastorale.