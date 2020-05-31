QUESTA SERA MERCURIO VISIBILE A OCCHIO NUDO: SPETTACOLO PER CIRCA DUE ORE

Appuntamento da non perdere oggi 31 maggio con l’osservazione del pianeta Mercurio pronto a dare spettacolo al tramonto.Un evento abbastanza raro, non tanto per la distanza di appena 58 milioni di chi...

Appuntamento da non perdere oggi 31 maggio con l’osservazione del pianeta Mercurio pronto a dare spettacolo al tramonto.

Un evento abbastanza raro, non tanto per la distanza di appena 58 milioni di chilometri ma per la sua posizione.

Mercurio è il pianeta più vicino al Sole ed è, per questo motivo, il più difficile da osservare tra quelli visibili a occhio nudo.

Spesso, infatti, si trova in posizione interna ed è abbagliato dal Sole, per cui da qui possiamo vedere solo la parte opposta alla nostra stella e nulla quando questa è sopra l’orizzonte.

Per compiere un'orbita completa impiega ben 88 giorni e questo fa sì che sia molto difficile da vedere per molti giorni consecutivi.

“Conosciuto sin dal tempo dei Sumeri, il suo nome è tratto dalla mitologia romana. Il pianeta è stato associato a Mercurio messaggero degli dei, probabilmente a causa della sua rapidità di movimento nel cielo. Il suo simbolo astronomico è una versione stilizzata del caduceo del dio”. (Wikipedia)

Quindi, questa sera basterà attendere il tramonto del Sole, e dalle 20.45 la permanenza di Mercurio sarà di circa due ore immerso nelle luci del crepuscolo prima di tramontare a sua volta.

E non finisce qui, a regalarci una domenica sera all’insegna del romanticismo ci sarà anche una splendida falce di luna, i due astri saranno visibili nella medesima porzione di cielo fino alle 22.