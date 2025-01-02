QUESTA SERA SOPRA LA COLLINA STORICA DI PATERNÒ: LUNA E VENERE INCANTANO IL CIELO

La magia del cielo sopra Paternò: Luna e Venere incorniciano il panorama storicoGrande spettacolo questa sera a Paternò, dove la bellezza del cielo ha incontrato la storia millenaria del territorio. G...

La magia del cielo sopra Paternò: Luna e Venere incorniciano il panorama storico

Grande spettacolo questa sera a Paternò, dove la bellezza del cielo ha incontrato la storia millenaria del territorio. Grazie allo splendido scatto realizzato da Piero, possiamo ammirare un panorama mozzafiato che ha incantato i presenti e gli appassionati di fotografia e astronomia.

La Luna, con la sua luce argentea, si è posizionata perfettamente tra due simboli iconici della città: il maestoso Castello Normanno, testimone silenzioso di secoli di storia, e la chiesa di Santa Maria dell'Alto, con la sua suggestiva presenza architettonica.

Come se non bastasse, Venere ha aggiunto un tocco di brillantezza al cielo, splendente come una perla luminosa sopra l'intero scenario.

Un momento unico che unisce la bellezza del cosmo alla ricchezza storica e culturale di Paternò, offrendo agli spettatori una visione indimenticabile. Un ringraziamento speciale a Piero, che con il suo talento è riuscito a catturare questa scena straordinaria e a regalarci un frammento di pura poesia visiva.

Una serata che rimarrà impressa nei cuori di chi ha avuto la fortuna di alzare gli occhi al cielo e respirare la magia di Paternò.