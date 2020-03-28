95047

RACCOLTA ALIMENTARE PROMOSSA DAL COMITATO "LA VOCE DI MISTERBIANCO"

Il Comitato cittadino La Voce di Misterbianco da seguito alla raccolta alimentare per famiglie in difficoltà.Potete donare alimenti (con l'apposita busta della spesa per noi utile alla consegna) tutte...

28 marzo 2020 20:42
Il Comitato cittadino La Voce di Misterbianco da seguito alla raccolta alimentare per famiglie in difficoltà.
Potete donare alimenti (con l'apposita busta della spesa per noi utile alla consegna) tutte le mattine ai seguenti indirizzi:

  • Misterbianco centro
    Rosario Spina
    Via Bruno Buozzi 84
    Orari 9.00 / 12.30
  • Caritas
    Parrocchia Santa Maria delle Grazie
    (Chiesa Madre)
  • Misterbianco frazioni
    Associazione Pro-Enza Onlus
    Via Firenze 66/68 Misterbianco
    Orari 07:30 alle 20:00

Coloro che risiedono nei paesi limitrofi e volessero contribuire alla raccolta alimenti possono contattarmi in privato, collaboratori delle forze dell'ordine verranno a ritirare le vostre donazioni.
Chi fosse interessato può fare anche una offerta sulla Postepay n.5333 1711 0526 8268
Scadenza 03 / 25
Intestata ad Alecci Mario

.Denaro che verrà utilizzato esclusivamente per comprare generi alimentari.

Il presidente Giusi Percipalle

