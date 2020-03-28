RACCOLTA ALIMENTARE PROMOSSA DAL COMITATO "LA VOCE DI MISTERBIANCO"
Il Comitato cittadino La Voce di Misterbianco da seguito alla raccolta alimentare per famiglie in difficoltà.Potete donare alimenti (con l'apposita busta della spesa per noi utile alla consegna) tutte...
Il Comitato cittadino La Voce di Misterbianco da seguito alla raccolta alimentare per famiglie in difficoltà.
Potete donare alimenti (con l'apposita busta della spesa per noi utile alla consegna) tutte le mattine ai seguenti indirizzi:
- Misterbianco centro
Rosario Spina
Via Bruno Buozzi 84
Orari 9.00 / 12.30
- Caritas
Parrocchia Santa Maria delle Grazie
(Chiesa Madre)
- Misterbianco frazioni
Associazione Pro-Enza Onlus
Via Firenze 66/68 Misterbianco
Orari 07:30 alle 20:00
Coloro che risiedono nei paesi limitrofi e volessero contribuire alla raccolta alimenti possono contattarmi in privato, collaboratori delle forze dell'ordine verranno a ritirare le vostre donazioni.
Chi fosse interessato può fare anche una offerta sulla Postepay n.5333 1711 0526 8268
Scadenza 03 / 25
Intestata ad Alecci Mario
.Denaro che verrà utilizzato esclusivamente per comprare generi alimentari.
Il presidente Giusi Percipalle