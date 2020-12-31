Raccolta differenziata: il calendario per Paternò dal 31 dicembre al 6 gennaio

Dusty Srl comunica le sospensioni di alcuni servizi di igiene ambientale e le variazioni nella raccolta differenziata durante i giorni festivi da Natale all'Epifania.Ritiro rifiuti nel Comune di Pater...

Dusty Srl comunica le sospensioni di alcuni servizi di igiene ambientale e le variazioni nella raccolta differenziata durante i giorni festivi da Natale all'Epifania.

Ritiro rifiuti nel Comune di Paternò durante le festività

Il ritiro della raccolta differenziata sarà garantito regolarmente, secondo il calendario settimanale, nelle date del 31 dicembre, e del 6 gennaio; non sarà effettuato nella giornata del 1° gennaio. Le frazioni previste saranno ritirate nel primo giorno utile, come da consueto calendario.

Il Centro Comunale di Raccolta non sarà accessibile nella giornate di Capodanno (1° gennaio). Sarà invece attivo nella date del 6 gennaio.

Il Numero verde Dusty sarà attivo nella data del 31 dicembre. Nei giorni 1 e 6 gennaio non sarà operativo per la prenotazione e il ritiro dei rifiuti ingombranti.

I servizi di igiene ambientale e di spazzamento saranno regolarmente effettuati anche durante il periodo festivo, ad esclusione della giornata del 1° gennaio.