RACCUJA: 70ENNE PERDE LA VITA DOPO IL RIBALTAMENTO DEL SUO TRATTORE
19 gennaio 2019 20:15
Un uomo di 70 anni ha perso la vita questo pomeriggio a Raccuja rimanendo schiacciato sotto il suo trattore che si è ribaltato.
L’uomo stava lavorando nel suo podere in contrada Fossochiodo e aveva raccolto della legna da portare in casa per riscaldarsi. Secondo la ricostruzione, dopo aver caricato il trattore, durante la strada di ritorno il mezzo si è ribaltato e l'anziano è morto sul colpo. Sull'episodio indagano i carabinieri.
Gianluca Ruffino
IN AGGIORNAMENTO