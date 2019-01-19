RACCUJA: 70ENNE PERDE LA VITA DOPO IL RIBALTAMENTO DEL SUO TRATTORE

Un uomo di 70 anni ha perso la vita questo pomeriggio a Raccuja rimanendo schiacciato sotto il suo trattore che si è ribaltato.L’uomo stava lavorando nel suo podere in contrada Fossochiodo e aveva rac...

A cura di Redazione 19 gennaio 2019 20:15

Condividi