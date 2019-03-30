RADDOPPIO DELLA SS284 FINO AD ADRANO, INTESA ANAS-GOVERNO MUSUMECI
Il raddoppio della Statale 284 si estenderà fino alla città di Adrano.Il Governo Musumeci ha infatti siglato nei giorni scorsi un accordo con Anas che prolunga di circa 12 km - sino al primo svincolo...
Il raddoppio della Statale 284 si estenderà fino alla città di Adrano.
Il Governo Musumeci ha infatti siglato nei giorni scorsi un accordo con Anas che prolunga di circa 12 km - sino al primo svincolo per Adrano - il preventivato raddoppio della strada fra Paternò e Biancavilla.
La firma è arrivata nel corso di un incontro a Roma fra l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, e i vertici Anas.
La richiesta di ampliare l'ammodernamento della statale era stata più volte avanzata da territorio nei mesi scorsi, da ultimo anche attraverso uno studio sui flussi veicolari del Comitato territoriale Pro Raddoppio Ss 284.
«In veste di committente unico, la Regione, di un'opera da circa 175 milioni di euro - spiega l'assessore Falcone - abbiamo chiesto all'Anas di adeguare l'intervento alle esigenze delle comunità locali, più volte segnalate da attori e parlamentari del territorio.
Il Governo Musumeci ha poi concordato tempi certi sulla progettazione del raddoppio, superando la fase dello studio di fattibilità per approdare direttamente al progetto definitivo. Vogliamo che si faccia presto - conclude l'assessore - anche per questa infrastruttura essenziale».