RADDUSA: Aggredisce i carabinieri intenti a multare il figlio alla guida senza patente: arrestato 56enne

I carabinieri della Stazione di Raddusa hanno arrestato nella flagranza il 56enne Vincenzo Nicolosi del posto, poiché ritenuto responsabile di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto ieri sera in Via Catania a Raddusa.

La pattuglia dell’Arma ha imposto l’alt per un normale controllo alla circolazione stradale all’autovettura condotta dal figlio.

Il giovane conducente era sprovvisto di patente – dimenticata a casa - quindi stava per essere sanzionato quando è intervenuto il genitore, abitante a poca distanza dal posto di controllo dei carabinieri, che in chiaro stato di agitazione psicofisica, dovuta presumibilmente all’eccessiva assunzione di alcool, ha minacciato e spintonato gli operanti buttando in terra il blocchetto dei verbali.

Immediatamente contenuto ed ammanettato attenderà il giudizio per direttissima agli arresti domiciliari.